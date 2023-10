Le cinéma Nova à la recherche de près d'un demi-million d'euros pour se pérenniser

Le bail du cinéma arrivera à son terme en mai prochain. "Pour ne pas se retrouver à la rue, ou face à un loyer incompatible avec son économie, le Nova s'est inventé un propriétaire idéal : Supernova Coop", explique-t-il. Grâce à cette société coopérative, agréée comme entreprise sociale, le Nova ambitionne de devenir propriétaire jusqu'en 2092, via une emphytéose.

Le Nova a ouvert en 1997, "dans les ruines du mythique Studio Arenberg, à la faveur d'un bail précaire de deux années", rappelle-t-il dans un communiqué. Vingt-sept ans plus tard, le cinéma indépendant bruxellois est toujours en place et compte bien y rester.

Au total, le cinéma a besoin de 794.000 euros, afin de couvrir l'achat de l'emphytéose, le montage juridique de l'opération, les frais de la campagne de financement et quelques "travaux urgents" dans le bâtiment du 3, rue d'Arenberg. Il lui manque encore 494.000 euros.

Pour rassembler cette somme, Supernova lance un appel aux coopérateurs : toute personne - individu comme organisation - qui le souhaite peut acquérir soit une part "sympathisant" de 50 euros, soit une part "investisseur" à 1.000 euros.

La campagne est lancée ce jeudi et se poursuivra jusqu'au 31 mars. L'ouverture et la fermeture de la recherche de financement se feront par deux festivals coproduits par le Nova depuis leur début : le festival de cinéma queer Pink Screens du 9 au 18 novembre, et le festival de cinéma contemporain non-conformiste Offscreen du 6 au 24 mars.