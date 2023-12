Le couple royal visite l'exposition consacrée à James Ensor au Mu.ZEE d'Ostende

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité vendredi l'exposition consacrée à James Ensor au Mu.ZEE à Ostende. Celle-ci, nommée "Rose, Rose, Rose à mes yeux" et ouverte ce week-end au public, dévoile principalement des natures mortes du peintre dans le cadre d'Ensor2024.

C'est dans le cadre du coup d'envoi de l'année Ensor à Ostende que le couple royal s'est rendu dans la ville côtière pour découvrir cette exposition consacrée au peintre ostendais, dont les œuvres expressionnistes et colorées ont marqué l'histoire de l'art moderne.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont bénéficié d'une visite guidée et d'explications particulières sur les œuvres de l'artiste, décédé voici 75 ans. La visite a même duré plus longtemps que prévu, face à l'intérêt manifeste du couple royal.