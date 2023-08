"Le Dilemme" débarque sur RTL: voici le concept de cette nouvelle émission présentée par Jean-Michel Zecca

"Dois-je continuer de louer un appartement ou dois-je acheter ?" ; "Dois-je devenir indépendant et vivre ma passion ou rester employé pour privilégier la sécurité?" ; "Dois-je prendre un chien ou un chat" ; "Dois-je faire refaire mes fesses ?"... Autant de questions, importantes ou anecdotiques, qui composeront les 8 épisodes de 60 minutes diffusés prochainement sur RTL-TVI le samedi soir, et disponible sur RTL play à la demande.

Une nouvelle émission arrive sur RTL à la rentrée, présentée par Jean-Michel Zecca. Elle s'appelle "Le Dilemme" et part d'un constat: nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, fait face à un dilemme inextricable, un choix difficile à faire. Et certains ont alors eu l'envie de demander aux autres de décider à leur place. C'est le concept de l'émission.

Lors de chaque épisode, un public de 210 parfaits inconnus, après avoir écouté et questionné les 6 "indécis" du jour, prendront fait et cause pour l'une ou l'autre option. Ils devront voter, et l'indécis suivra leur choix ! Vous souhaitez faire partie du public ? Rien de plus simple, inscrivez-vous sur ce site: https://casting.rtlplay.be/le-dilemme.html. Lorsque vous arrivez sur Tickoweb, vous y trouverez toutes les dates et horaires disponibles.

L'émission, présentée par Jean-Michel Zecca, prendra place dans le Plaza, un ancien cinéma classé de Bruxelles.