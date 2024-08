Le festival Artonov mise sur l'inédit et le prestige pour sa 10e édition

La dixième édition du festival Artonov se tiendra dans des lieux inédits, avec un "casting étoilé" et de "grandes premières internationales", annonce l'organisation mardi dans un communiqué. Du 26 septembre au 13 octobre, une quinzaine de spectacles interdisciplinaires, mêlant arts visuels, musique et architecture se dérouleront aux quatre coins de Bruxelles.

Au programme notamment, le danseur et chorégraphe japonais Akaji Maro, accompagné par le violoncelliste soliste Eric-Maria Couturier, François Schuiten et Benoît Peeters, célèbre duo de la BD contemporaine pour un "concert dessiné", et le musicien néerlandais LudoWic et son trautorium, un synthétiseur imaginé dans les années 1920.

S'ajouteront des spectacles de cirque et de danse, une exposition surréaliste, ou encore des récitals de chants traditionnels par les ensembles Graindelavoix et Inalto.