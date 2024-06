Le festival "Fluctuations" jettera l'ancre à Bruxelles les 13 et 14 juillet

La péniche de "Fluctuations" fera étape à Anderlecht les 13 et 14 juillet prochains et accueillera les festivaliers de 12h00 à minuit, ont annoncé les organisateurs lundi. Il s'agit de la première édition de ce festival fluvial itinérant qui mêle musique, enjeux sociaux et écologie.

Le festival se déplace à travers l'Europe grâce à une péniche servant à la fois de moyen de déplacement, de scène et de résidence. Une fois le navire amarré au port, c'est tout un village qui se déploie permettant au public de profiter de concerts, d'un espace de débats, de stands de nourriture durable, d'ateliers et d'un festival jeune public. Le festival a pour but de conscientiser les citoyens européens sur des thématiques telles que la justice sociale et le climat et s'inscrit dans une logique de durabilité et d'accessibilité.

L'entrée est à "prix conscient". Cela signifie que les festivaliers sont libres de choisir un montant en fonction de leurs envies et de leurs moyens.