Le Festival mondial de Folklore de retour à Jambes mi-août avec Singapour à l'affiche

Du 18 au 21 août, la 61e édition du Festival mondial de Folklore accueillera 250 danseurs, chanteurs et musiciens issus de trois continents à l'Athénée royal de Jambes. Pour la première fois, les Philippines y seront à l'affiche, ont annoncé mardi ses organisateurs.

C'est la deuxième année que l'événement a lieu dans les infrastructures de l'athénée, avec une capacité de 700 places. Cette nouvelle édition rassemblera un total de sept nations étrangères, à savoir l'Argentine, le Bangladesh, la Bulgarie, l'Italie, le Paraguay, Singapour et, donc, les Philippines. La Belgique sera également représentée par la Frairie Royale des Masuis et Cotelis, basée à Jambes, et le groupe "Reintje Vos", de Stekene en Flandre.

Pendant quatre jours, les artistes présents emmèneront le public pour "un voyage au rythme de couleurs du Monde". Outre les représentations au programme à l'Athénée royal de Jambes, des délocalisations accessibles gratuitement au public sont également prévues. Le samedi, un défilé aura lieu dans le cadre du marché de Namur dès 11h30. Les groupes folkloriques se rendront ensuite dans les Jardins du Maïeur pour une réception agrémentée de démonstrations. Le dimanche, une cérémonie aura lieu à l'église du Sacré-Coeur, puis un défilé musical prendra possession de la brocante de Jambes. Enfin, des spectacles privés se dérouleront dans des maisons de repos le lundi.