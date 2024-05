Le rappeur P. Diddy s'excuse après une vidéo le montrant très violent contre son ex-compagne

Il ajoute être "dégoûté" par ce que l'on voit à l'écran et explique que depuis, il s'est fait soigner, notamment contre ses addictions.

"Je suis vraiment désolé", ajoute-t-il.

Le rappeur et producteur de 54 ans, qui se fait aussi appeler "Puff Daddy" et "P. Diddy", a été rattrapé depuis 2023 par plusieurs accusations de viols, d'exploitations sexuelles et de violences physiques et psychologiques.