Le Snap! et le Brussels porn film festival sont de retour pour une édition commune

Le festival Snap! (Sex workers Narratives Arts & Politics) et le Brussels porn film festival (BxlPFF) fusionnent cette année pour organiser une édition commune qui aura lieu du 4 au 7 mai au Beursschouwburg, au cinéma Aventure et au cinéma Nova à Bruxelles, ont-ils annoncé jeudi dans un communiqué commun. Au programme : des projections de films, des spectacles et performances, des stands, des débats et des compétitions.

Le Snap! vise "à contrer les stéréotypes stigmatisants sur les travailleuses et travailleurs du sexe (TDS) et là leur redonner la parole afin qu'ils s'approprient les discours à leur encontre", expliquent les organisateurs. Le BxlPFF, quant à lui, est le premier festival belge de films pornographiques alternatifs. Il invite le public "à questionner et découvrir les subtilités de ce genre cinématographique (...) loin des clichés".

Durant ces quatre jours, les spectateurs pourront découvrir plus d'une centaine de films abordant la sexualité sous diverses formes. Des spectacles et des performances porteront la parole des personnes LGBTQI+ et des TDS. Les visiteurs pourront également déambuler parmi les stands dédiés au marché de la pornographie et "y découvrir de nouvelles sensations". Ils pourront aussi assister ou participer à des débats abordant notamment les questions éthiques qui traversent l'industrie du sexe.