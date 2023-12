L'écrivain belge Bart Van Loo nommé Chevalier des Arts et des Lettres

Le romancier belge néerlandophone, et éperdument francophile, Bart Van Loo a été fait Chevalier des Arts et des Lettres jeudi au cours d'une cérémonie à l'ambassade de France en Belgique, dans le centre de Bruxelles.

La cérémonie s'est tenue en présence d'une soixantaine de personnes, dont des proches de l'auteur et des membres de l'ambassade. "Par ses ouvrages, Bart Van Loo contribue à une meilleure compréhension de l'histoire de France, de la Belgique et de l'Europe", a souligné l'ambassadeur français en Belgique, François Sénémaud, avant de remettre la haute distinction au romancier.

"Je suis tombé dans la culture française comme Obélix dans la potion magique, grâce à un professeur de français qui m'a enseigné cet héritage comme on ferait découvrir à un enfant une malle à trésor historique", s'est ému l'écrivain belge. "Comme ce professeur, j'espère qu'à ma façon j'ai été et je serai encore quelqu'un qui inspire, et utilise les connaissances culturelles non pas pour écraser les autres mais pour les partager, et éventuellement nous élever", a-t-il ajouté.

L'auteur a également tenu à remercier l'ambassade de France, ses éditeurs, ses traductrices, ses proches ainsi que son épouse, Coraline, particulièrement.

Dès janvier 2024, Bart Van Loo fera en outre découvrir au public des théâtres bruxellois la version francophone de son seul en scène, basé sur sa saga historique à succès, "Les Téméraires".