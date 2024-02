L'écrivain flamand Walter van den Broeck est décédé

"C'était un de nos meilleurs prosateurs et le dramaturge de Flandre le plus populaire et le plus joué. Il a reçu le prix d'État pour les deux disciplines. Il était membre de l'Académie royale de langue et littérature et il a obtenu le titre de citoyen d'honneur dans son village natal d'Olen (province d'Anvers, NDLR) et à Turnhout", a ajouté l'éditeur.

Walter van den Broeck était régulièrement invité sur les plateaux de télévision et à la radio au nord du pays. "Il a fait preuve d'engagement social tout au long de sa vie, notamment pour la survie du journal De Morgen ou le sort de son confrère écrivain et journaliste Roger Van de Velde en captivité", a conclu Uitgeverij Vrijdag.