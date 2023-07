Les Eurockéennes rassemblent 125.000 spectateurs, "un succès"

Après les années Covid-19 et une édition 2022 amputée de deux soirées à la suite d'un violent orage, l'édition 2023 s'est déroulée sans problème: "C'est la première édition pleine depuis 2019", note Matthieu Pigasse, le président des Eurockéennes, juste avant le show très attendu d'Indochine, en clôture de cette 33e édition.

"C'est l'édition du retour", ajoute-t-il, la qualifiant de "succès".

Le président a souligné les "innovations" constantes du festival, avec des créations originales, citant le projet autour de l'esthétique Shatta ou encore Drag me.

Matthieu Pigasse n'a pas éludé "le contexte particulier" et "les tensions vives" qui agitent le pays depuis le 27 juin. "On a été frappé par le contraste entre les images reçues de l'extérieur et celles vues à l'intérieur" du festival, a-t-il observé. Les festivals sont comme "une bouffée d'oxygène", a complété l'homme d'affaires.