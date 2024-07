Les Fêtes de Gand ont attiré 240.000 visiteurs samedi

Afin de répartir correctement le flux de personnes, les places de la ville, à l'exception du Vlasmarkt, sont restées ouvertes au public une heure de plus pour la deuxième soirée consécutive. Cette prolongation "est et restera une mesure exceptionnelle", a souligné l'échevin des Fêtes Bram Van Braeckevelt.

Le dernier jour des festivités sera marqué par les traditionnels Bal 1900, Marché des porte-monnaie vides et Procession des bougies. Si, autrefois, le Bal 1900 était une fête où la bourgeoisie dansait avec les gens du peuple, aujourd'hui, il s'agit simplement d'un bal réunissant des danseuses et danseurs vêtus de toilettes d'antan. Depuis plusieurs années, c'est aussi le point de départ de la Procession des bougies. Après la dernière danse, les participants se dirigent vers 23h00 en direction du Korenmarkt, une chandelle à la main, en compagnie des musiciens de l'ensemble gantois Brass Party.

Le Marché des porte-monnaie vides permet, quant à lui, à ceux qui ont encore de l'argent après ces neuf jours de fête de le dépenser jusqu'à 20h00. "Les porte-monnaie sont presque vides, mais cela ne nous empêchera pas de profiter de cette nouvelle journée remplie de traditions. Nous nous attendons à ce qu'il y ait beaucoup de monde et à ce qu'il fasse chaud: n'oubliez donc pas de vous hydrater et prenez soin de vous et des autres", a ponctué M. Van Braeckevelt.