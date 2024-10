Les portraits de Léopold I et Louise-Marie quittent la Chambre, une première depuis 1883

Deux grands portraits du premier couple royal belge, Léopold Ier et Louise-Marie, ont été décrochés à la Chambre des représentants pour être prêtés à une exposition temporaire à Chantilly, en France. Les deux tableaux n'ont jamais quitté l'endroit depuis le grand incendie de 1883, indique jeudi la Chambre dans un communiqué.

Les œuvres sont momentanément déménagées pour rejoindre une double exposition consacrée à la première reine de Belgique. La première partie de l'exposition pourra être visitée au château de Chantilly du 19 octobre 2024 au 16 février 2025. Les portraits officiels, ainsi qu'une partie de l'exposition partiront ensuite pour Namur.

Le lien avec Chantilly est Henri d'Orléans (1822-1897), duc d'Aumale et frère de Louise-Marie: il a en effet offert son château de Chantilly et les collections y afférentes à l'Institut de France. Le château abrite le Musée Condé. Dans le cadre de cette exposition, les curateurs ont reçu la collaboration du Palais royal, du Sénat et de la Chambre.