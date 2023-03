Les statues du Chat de Geluck exposées dans le parc Royal à Bruxelles

Les mensurations du matou ainsi statufié viennent comme renforcer la silhouette bedonnante de cette anti-star: deux tonnes la pièce pour environ trois mètres de hauteur. Créées en modèles réduits par Philippe Geluck lui-même, puis confectionnées dans la fonderie Van Geert à Alost, les imposantes statues ont déjà fait du chemin depuis leur première apparition publique au printemps 2021, le long des Champs Élysées.

"Le Tour de France termine sur les Champs Élysées. Le Chat a commencé par là avant de finir en beauté à Bruxelles", a commenté Philippe Geluck jeudi à l'inauguration de l'exposition "Le Chat déambule".

Au total, quelque 7 millions de visiteurs ont déjà admiré ces Chats géants.

Les statues peuvent également devenir objets de collection et l'intégralité de la recette des ventes financera la construction du Musée du Chat et du dessin d'humour. Ce dernier sera érigé sur une parcelle enclavée entre la place des Palais et le Palais des Beaux-Arts (Bozar). Il devrait ouvrir ses portes en 2025 ou 2026.