"Les Valseuses", "Noces Blanches", "Notre histoire": pourquoi certaines chaînes ne diffusent plus ces classiques?

Depuis vendredi, suite à la mort de l'acteur Michel Blanc, un débat agite les plateaux télévisés. Beaucoup se demandent s'il serait possible de refaire aujourd'hui des films comme Les Bronzés, tant cet humour semble en décalage avec notre époque. Pourtant, la récente rediffusion du film sur RTL TVI et TF1 a rencontré un grand succès, ce qui soulève une question : dans l'humour des films cultes comme Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure, y a-t-il des éléments qui, aujourd'hui, dérangent ou ne seraient plus acceptés ?

De même, des films comme Notre histoire avec Alain Delon, ou encore Noces Blanches, qui aborde une relation amoureuse entre une jeune fille et son professeur bien plus âgé, ne sont plus programmés pour des raisons similaires. Ce n'est pas de la censure, précise-t-il, mais simplement une adaptation aux mentalités qui ont évolué.

L’humour noir de Michel Leeb, notamment lorsqu’il imite des personnes d’origine étrangère, ou encore celui de Pierre Desproges, est également considéré comme "injouable" pour Erwin Lapraille. Selon lui, RTL se concentre sur des spectacles d’humour récents, datant d’au maximum 10 à 15 ans, car "l’humour se démode, tout comme la mode".

Nelly Quemener, enseignante-chercheuse spécialisée dans l'évolution de l'humour, confirme cette analyse dans une interview pour 20 minutes. Elle explique que, selon les époques et les bouleversements sociaux, les thèmes qui prêtent à rire évoluent. "On ne rit pas de la même façon et, surtout, on ne s’autorise pas à rire des mêmes choses", déclare-t-elle.

Retrouvez "Vous êtes dans le journal", du lundi au vendredi de 18h à 19h sur bel RTL avec Peggy Simono et Thibaut Roland.