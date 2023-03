Les vedettes du cinéma foulent un tapis couleur champagne

Les vedettes du cinéma ont commencé à arriver au Dolby Theater de Los Angeles où se déroule samedi soir la 95e cérémonie des Oscars, remise de prix cinématographiques par l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Une fois n'est pas coutume, les stars ont foulé un tapis couleur champagne et non rouge à leur arrivée dans le temple du cinéma hollywoodien.