L'exposition Pan'Art à la Cité Miroir invite à voir l'art autrement du 19 au 22 septembre

Quelque 500 oeuvres réalisées par des personnes porteuses de handicap seront exposées du 19 au 22 septembre prochains à la Cité Miroir à Liège, à l'occasion de l'exposition Pan'Art. L'évènement, dédié à "l'art différencié", est organisé chaque année depuis 2011 en collaboration avec des écoles, des associations et des centres spécialisés de la province de Liège.

Pendant quatre jours, les visiteurs seront invités à découvrir peintures, sculptures, dessins, collages, ou encore photographies "démontrant les réels talents d'enfants et d'adultes exceptionnels" à la Cité Miroir. "Le terme générique de 'handicap' recouvre une grande variété de réalités vécues par les artistes. Grâce à l'art, leur personnalité, leur potentiel, leurs difficultés et leurs richesses sont ainsi développés et mis en avant", souligne l'organisation.

En marge de l'exposition, l'asbl Extra & Ordinary People (EOP !) proposera une sélection de courts-métrages pour sensibiliser, interpeller et faire réfléchir le public sur la représentation des personnes en situation de handicap et le regard porté sur elles.

L'exposition, gratuite, sera ouverte de 10h00 à 18h00 du 19 au 21 septembre et de 10h00 à 16h00 le dimanche 22 septembre.