L'exposition Terracota Army et le premier empereur de Chine à Bruxelles dès fin septembre

L'exposition Terracotta Army, qui se veut une immersion au cœur de la nécropole du premier empereur de Chine, aura lieu à Tour et Taxis du 27 septembre prochain au 9 mars 2025. Les curieuses et curieux pourront faire l'expérience d'un "voyage extraordinaire dans la Chine d'il y a 2.200 ans", promet l'organisation.

Découverte en 1974 par des cultivateurs de l'est de la Chine et déclarée patrimoine culturel mondial par l'Unesco en 1987, l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huangdi se compose de 8.000 soldats, chevaux et chars. Elle fut façonnée de son vivant, de 246 à 210 avant notre ère, afin de faire partie de son mausolée. Sa réalisation dura 36 ans et mobilisa quelque 720.000 ouvriers.

Quelque 300 reproductions de statues, de chars, d'armes et autres objets découverts dans les fosses de la nécropole traceront le parcours de l'exposition. Ces reproductions ont été réalisées par des artisans chinois issus de la région où les fouilles ont été réalisées, "avec un souci particulier du détail afin de conserver la beauté et l'authenticité des œuvres originales", soulignent Exhibition Hub, qui a produit l'exposition en partenariat avec Tempora.