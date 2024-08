L'Hotel Astoria de Bruxelles rouvrira en novembre

L'Hotel Astoria, située sur la rue royale, a été inauguré en 1910. Il avait été construit, en un an à peine, par l'architecte Henri Van Dievoet et avait pour première fonction de loger leaders politiques et autres représentants de la haute société à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles.

Il a notamment vu passer entre ses murs l'empereur japonais Hiro Hito, le Premier ministre britannique Winston Churchill, le Premier ministre isréalien David Ben Gurion et de nombreux autres hommes et femmes d'Etat. L'hôtel a également été un carrefour important lors des discussions préparatoires à l'union de l'Europe. Son livre d'or compte aussi de nombreux artistes, comme Salvador Dali ou encore Serge Gainsbourg.