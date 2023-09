L'humoriste PE aura carte blanche au Festival International du Rire avec l'Oufti Show

La principale nouveauté concerne la Scène Ouverte, qui innove et change de nom pour devenir la "Scène Déc'Ouverte", et qui proposera de nouvelles pépites belges âgées de plus de 18 ans. Le gagnant de cette compétition aura l'occasion de se produire avec l'humoriste PE dans "l'Oufti Show" le soir de sa victoire le 21 octobre dans un spectacle exclusif au Forum de Liège. Un rendez-vous placé sous le signe de la fête et pour lequel l'artiste a eu carte blanche. "Ce sera un gala 100% belge, il y aura 10 invités", a lancé PE, sans préciser de qui il s'agissait.

L'événement s'ouvrira le 30 septembre avec Roman Frayssinet, qui proposera au Forum de Liège un spectacle de stand-up intitulé "Ô Dedans", un voyage drôle et surréaliste durant lequel il explore la vie intérieure.