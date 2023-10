L'Opéra de Sydney s'appuie sur la technologie vidéo de la firme liégeoise EVS

La princesse Astrid a visité cette semaine le mythique Opéra de Sydney et a pu apprécier la contribution de l'entreprise liégeoise EVS aux performances qui y sont présentées quotidiennement. L'entreprise, spécialisée dans les technologies vidéos en direct, dénombre une cinquantaine d'autres clients dans le pays, dont les principales chaînes de télévision.

Ce dernier a expliqué à Belga que l'Opéra de Sydney a choisi de confier à EVS ses enregistrements "pour diverses raisons: la production, la sécurité et le replay". "L'opéra de Sydney cherche la fiabilité maximale et l'enregistrement constant, de sorte à toujours pouvoir revenir en arrière le cas échéant si besoin, alors que le système enregistre en permanence".

Dans le cadre de la mission économique belge, la princesse a pu profiter mardi d'un rare accès aux coulisses de l'Opéra de la ville. Après avoir brièvement assisté à une répétition orchestrale dans la salle principale de l'Opéra, la délégation a été guidée jusque dans les studios de production. La princesse et sa délégation ministérielle ont été informés de l'appui logistique fourni de la firme belge EVS par Nicolas Bourdon, chief marketing officer, et Quentin Grutman, chief customer officer de l'entreprise.

L'Opéra de Sydney est certes un client d'envergure pour EVS, mais la firme en compte une cinquantaine d'autres en Australie, dont des chaines de télévision privées et publiques ou encore des prestataires de service qui achètent de l'équipement. C'est un marché "très significatif" pour EVS dont le corps de métier est la rediffusion de sport de haut niveau. Or l'Australie est "une grande nation sportive, c'est donc un marché qui investit énormément parce qu'il y a beaucoup de rediffusion de sport", poursuit encore M. Grutman. "C'est aussi un pays fantastique car très innovant, on adore travailler avec les Australiens car ils poussent la technologie jusqu'à ses limites".