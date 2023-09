MHD, une ascension fulgurante dans le rap, avant la case prison

Inventeur auto-proclamé de l'"afro-trap", adulé en France et à l'étranger, le rappeur MHD a vu sa carrière météorique freinée par un an et demi de détention provisoire pour son implication présumée dans un meurtre lors d'une rixe entre bandes.

"J'avais des projets qui rapportent, mais le poto a tout gâché (...) J'devais remplir mon Bercy, pardon maman j'ai tout gâché", entonne-t-il dans "Tout gâcher", sur son troisième et dernier album "Mansa" sorti en 2021.

Après un an et demi de détention, à l'été 2020, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, interdit de se rendre à Paris, obligé de pointer au commissariat chaque semaine et astreint à une caution de 150.000 euros.

Avec son "afro-trap", mélange de hip-hop et de musiques africaines, tout est allé très vite avant cet épisode judiciaire: plus de 400.000 exemplaires de son premier album ("MHD") en 2016 vendus, sur scène au prestigieux festival Coachella en Californie en 2018 aux côtés de Beyoncé et Eminem, ou encore ambassadeur de la marque Puma.

- Pizza, PSG -