Mostra de Venise: Daniel Craig passe des bras des James Bond girls à ceux d'un homme

"Drew et moi avons commencé les répétitions des mois avant le début du tournage (...) et danser avec quelqu'un est formidable pour briser la glace", a-t-il expliqué en souriant.

"Nous voulions simplement créer quelque chose d'aussi touchant, authentique et naturel que possible", a-t-il souligné.

"Queer", réalisé par le cinéaste italien Luca Guadagnino ("Call me by your name", "Challengers") et tourné dans les studios romains de Cinecittà, est une adaptation du livre éponyme de l'écrivain américain William S. Burroughs (1914-1997).

"Queer" est un livre "très court" mais "rempli d'émotion": "il parle d'amour, de perte, de solitude, de désir, il parle de tout cela", a affirmé Daniel Craig, qui avec ce rôle casse son image archétype de tombeur de femmes sculptée au fil de ses apparitions dans la saga James Bond.