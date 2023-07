Nathalie Baye succède à Benoît Poelvoorde sur l'affiche du FIFCL de Liège

L'actrice, qui a tourné avec Godard, Chabrol, Truffaut et Spielberg, a également obtenu quatre César dont deux fois celui de la meilleure actrice pour "La Balance" (1983) et "Le Petit Lieutenant" (2006) et deux fois celui de la meilleure actrice dans un second rôle, pour "Sauve qui peut (la vie)" (1981) et "Une étrange affaire" (1982).