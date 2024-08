Ouverture des Paralympiques: Lucky Love, hymne à la vie

Dimitar DILKOFF

"Je suis amoureux de la vie": né sans bras gauche, l'artiste français Lucky Love, au casting de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris mercredi, a été danseur, acteur, mannequin, avant de se concentrer sur la musique, adoubé par la star Lana Del Rey.

"Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps ? Ne suis-je pas suffisant ?", a-t-il chanté, en anglais, entouré de danseurs valides et en situation de handicap, interprétant "My ability" ("Ma capacité"), tout un symbole pour lui et les para-athlètes.