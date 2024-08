"Plus de 1000 heures de travail" pour la robe de Céline Dion: les tenues de la cérémonie d'ouverture des JO exposées à Paris

Les tenues portées par les stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, Céline Dion, Lady Gaga et Aya Nakamura, sont exposées à Paris, à la Galerie Dior, jusqu'au 30 septembre, a appris l'AFP d'une porte-parole de la maison de couture jeudi.



Pour entonner l'"Hymne à l'amour" d'Édith Piaf depuis le premier étage de la Tour Eiffel - sa première performance en quatre ans -, Céline Dion portait une robe en georgette de soie blanche, à col haut, manches longues, franges et traîne, étincelante car couverte de paillettes et de perles fines.



D'autres artistes phares de la cérémonie avaient également revêtu des tenues conçues par la prestigieuse maison française, marque de LVMH, partenaire "premium" des JO.

Aya Nakamura, en mini-robe en plumes dorées, portée sur une épaule et rehaussée de deux drapés de soie à l'arrière, a interprété un medley de ses morceaux et de ceux de Charles Aznavour.



L'Américaine Lady Gaga a, elle, entonné "Mon truc en plumes", titre emblématique du music-hall français, dans un bustier de satin noir, surmonté d'une veste courte et d'une longue jupe en plumes noires et rose, avec une coiffe à plumet.



Également exposée à la Galerie Dior, dans le 8e arrondissement, la robe drapée de huit mètres de long aux couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, de la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel qui a interprété l'hymne national, la "Marseillaise".