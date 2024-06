Proches et admirateurs de la soprano Jodie Devos lui rendent un dernier hommage à Namur

Après avoir découvert le chant lyrique au conservatoire de Ciney, elle a étudié à l'Institut de Musique et de Pédagogie de Namur et à la Royal Academy of Music de Londres. Elle a remporté en 2014 le Deuxième Prix et le Prix du public du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. Elle s'est également produite sur les plus grandes scènes internationales et a collaboré avec des chefs d'orchestre et des metteurs en scène de renom.

En 2015, Jodie Devos était devenue citoyenne d'honneur de la ville de Namur.