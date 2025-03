Quatre anecdotes que vous ignorez (probablement) sur Emilie Dequenne

Dès l’enfance, Émilie Dequenne s’est affirmée en tant qu’artiste. Dès huit ans, elle poursuivait une formation artistique rigoureuse à l’Académie de musique, explorant la diction et la déclamation. Puis, à l’âge de 12 ans, elle intégrait une troupe de théâtre amateur, jetant les bases de son éminente carrière.

Un mariage marqué de symboles

Un événement marquant de sa vie personnelle fut son mariage en 2014 avec Michel Serraci. L’union, ancrée dans la tradition, revêtait un symbole particulier : Émilie portait une robe en dentelle de Calais, agrémentée d’une finition bleue, conformément à une coutume anglaise évoquant la fidélité et la pureté.

Un dernier film au nom évocateur

Son plus récent film, intitulé symboliquement "Survivre", présenté au prestigieux Festival de Cannes en mai 2024, trouve un écho poignant à la lumière de son combat contre la maladie. Le film met en avant son courage et sa résilience, des qualités qui ont marqué aussi bien sa vie personnelle que professionnelle. Cette œuvre restera l’un des témoignages artistiques les plus marquants de sa carrière.

Elle a inspiré une chanson

Émilie Dequenne a également su conquérir les cœurs en inspirant une chanson du groupe Stella. Intitulée "En week-end avec Émilie Dequenne", cette chanson, parue en 2002 dans l'album 'Il faut tourner la pâche', reflète son immense popularité dans son pays natal. Elle rendait hommage à l’image pétillante et pleine de vie de l’actrice.