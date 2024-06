"On se doit de le faire": la reconstitution de la bataille de Waterloo, c'est ce week-end

Parmi les activités organisées, la reconstitution du déjeuner de Napoléon dans son QG. Au menu, un plat de pâtes. "C'est un plat méditerranéen assez simple parce qu'à l'époque, Napoléon ne mangeait pas de la cuisine très développée. C'était donc une cuisine qui ne correspondait pas vraiment à son statut social. Quant à son vin, l'empereur le coupait à l'eau et il mangeait très rapidement, en maximum 15 minutes", explique notre journaliste à Waterloo. Il poursuit : "En attendant le reconstituant de Napoléon et une partie de ses hommes patientent ici dans le quartier général français. L'endroit où l'empereur a réellement élaboré ses plans de bataille".

Tout au long de l'année

Un événement majeur, qui amène un grand nombre de personnes. "On se doit de faire cette reconstitution, qui amène plus de 500 reconstituteurs, une trentaine de chevaux et de canons. On est sur un spectacle qui en vaut vraiment la peine", ajoute Thibault Danthine.

Mais ce week-end de reconstitution n'est pas le seul événement qu'organise le domaine, qui vit tout au long de l'année.