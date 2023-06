Sortie des ténèbres, une étoile de l'Opéra renaît

A l'époque, "on me disait lors des rendez-vous médicaux que je pouvais potentiellement ne plus danser", se rappelle l'artiste dans un entretien à l'AFP.

- "Déni et colère" -

"Je ne me suis pas ménagé (...) mon corps, je l'ai poussé trop vite, trop fort", reconnaît-il.

A l'ouverture de la saison en septembre 2021, "le corps et la tête ont lâché... ça a été assez violent", se rappelle le danseur, qui revit le trauma de l'ancienne blessure.

Si ces dernières années, la parole s'est libérée autour des blessures des danseurs qui sont mieux accompagnés par des pôles santé, la question reste relativement taboue.

Bien que soutenu par son entourage, Mathias Heymann plonge "dans une forme de déni et de colère".

"Il fallait passer par une forme d'acceptation et ça a été très long chez moi car je ne comprenais pas trop pourquoi cela m'arrivait", confie-t-il.

Une acceptation d'autant plus douloureuse que Heymann est l'une des plus brillantes étoiles de sa génération, et était au sommet de sa carrière.

"Il a fallu un certain temps pour que +l'ancien moi+ se libère...et du repos pour laisser le corps tranquille", admet-il. Beaucoup d'angoisse aussi car avec l'âge, "on se pose des questions sur l'avenir, on voit arriver de nouvelles étoiles" à l'Opéra, où la retraite est fixée à 42 ans.

Une question le taraude: sera-t-il à la hauteur?

Il y a an, il entame le long processus de retour vers la scène. Ni opération, ni rééducation: sa coach de longue date, l'ancienne danseuse étoile Florence Clerc reprend avec lui les bases de la danse. "On met les chaussons, on accepte l'état de son corps, c'est extrêmement dur", confie-t-il.

"Elle me disait: +essaie de retrouver l'état d'esprit que tu avais quand tu as commencé la danse, l'excitation, l'insouciance, la curiosité+", se souvient-il.

En mai, c'est le grand retour: il remonte sur la scène de l'Opéra et danse le Boléro chorégraphié par Maurice Béjart, où le danseur principal interprète les pas sur une grande table.

Il a le "soutien sans faille" du directeur de la danse, José Martinez, qui lui a dit: "peu importe le temps" que ça prendra.

Le public lui réserve un triomphe mais "le jour de mon premier spectacle, j'ai cru que je ne monterai jamais sur la table", se rappelle-t-il.

"J'ai eu un moment de tétanie et le regard de ma coach a suffi pour me sortir de cet état; elle m'a pris comme elle le ferait avec un enfant et m'a dit +je fais la barre avec toi s'il le faut", se souvient-il.

Malgré une prise de rôle dans un ballet en trois actes et la chorégraphie complexe de Kenneth MacMillan, il est plus serein.

Perfectionniste et discret - il n'est pas sur les réseaux sociaux -, il a été touché par "la vague d'amour" du public. "C'est un très bon rappel des raisons pour lesquelles on fait ce métier", sourit-il.