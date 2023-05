Stromae parmi les nouveautés du Petit Larousse illustré 2024

Le chanteur Stromae figure parmi les plus de 40 personnalités à faire leur entrée dans le Petit Larousse illustré 2024, annonce mardi l'éditeur du célèbre dictionnaire. Celui-ci comptera en outre 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions témoignant tant de la vitalité que de la diversité de la langue française.

Le Petit Larousse illustré compte 28.000 noms propres, que ce soit de lieux, de personnalités ou d'événements. Parmi les nouveautés de cette année, outre Stromae, on retrouve l'acteur et cinéaste britannique Kenneth Branagh, le groupe de hip-hop français IAM ou la couturière britannique Stella McCartney, qui n'est autre que la fille de Paul McCartney, membre des Beatles.

Le dictionnaire en version numérique compte plus de 80.000 mots. Celui en papier recense, pour sa part, 64.150 mots, parmi lesquels, au sein des nouveaux-venus, "Nutri-Score", "breakeur", "escape game", "localisme", "écoanxiété", "greenwashing", "recyclerie" ou "vélo-cargo". On peut également citer les adjectifs "instagrammable" et "télétravaillable" ou les noms "métavers", "webinaire" et "youtubeur", montrant l'influence des nouvelles technologies sur notre société.