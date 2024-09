Stromae présent sur la bande originale de la série animée Arcane

Stromae et la chanteuse française Pomme partageront un titre sur la bande originale de la deuxième saison de la série animée Arcane, ont annoncé le studio Riot Games et le groupe Virgin Music dans un communiqué jeudi.

Ce titre marque le retour à la chanson de Stromae, l'un des artistes francophones les plus écoutés dans le monde, qui avait arrêté subitement sa tournée en mai 2023, expliquant avoir besoin de repos. Il avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, essoré par sa grosse tournée mondiale et touché par une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Intitulée "Ma meilleure ennemie", cette composition originale fait partie des 20 titres dévoilés par le studio américain derrière le jeu vidéo "League of Legends" (LoL), dont Arcane adapte l'univers.

Mardi, l'interprète de "Papaoutai" et "Formidable" avait pris la parole pour annoncer un film sur sa tournée interrompue et remercier ses fans. "Votre gentillesse et votre empathie, suite à l'annulation de la fin de la tournée, m'ont énormément touché", avait-il écrit sur ses réseaux.

Stromae chantera "Ma meilleure ennemie" aux côtés de Pomme, artiste engagée qui, à 27 ans, incarne l'un des nouveaux visages de la chanson française.

Parmi les autres noms annoncés figurent le Français Woodkid, le groupe de rock américain Twenty One Pilots et la chanteuse américaine Ashnikko.