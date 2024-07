Tomorrowland entame sa dernière soirée de l'été, avec de nombreux artistes belges

La fête battait encore son plein dimanche soir à Tomorrowland, pour ce dernier des six jours de festival dans le domaine récréatif de Boom (province d'Anvers). De nombreux noms artistes belges, tels que Farrago (Sam Deliaert), Amelie Lens, Regi et Jeroen Delodder, sont à l'affiche, de même que Tiësto et David Guetta, qui clôtureront la soirée sur la scène principale.