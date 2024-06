Tough Enough, nouveau festival à l'affiche fin novembre au Botanique

La première édition du festival Tough Enough se déroulera fin novembre au Botanique à Bruxelles, a annoncé jeudi le Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce sont 27 groupes qui se produiront sur trois scènes les 29 et 30 novembre prochains dans le cadre de ce nouveau festival indoor.

"La ligne artistique de Tough Enough est bicéphale : une tête lorgne vers les musiques traditionnelles, acoustiques et roots tandis que l'autre tourne le cou vers le chemin plus électrique des garages, punk blues, surf ou psyché…", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

En ce qui concerne l'affiche, le Bota annonce la venue rue Royale de Pokey LaFarge, qui sera la tête d'affiche le 30 novembre, ou de Chuck Prophet, référence du rock alternatif américain, programmé le dimanche en journée. Côté belge, les organisateurs annoncent la présence de The Black Mirrors et du Fifty Foot Combo.

"D'autres noms viendront grossir sous peu le programme, avec de belles surprises en garage et heavy blues psyché, notamment", promet le Botanique.