"Tu préfères rester seul ?", Grand Prix du festival "Le court en dit long"

Le court-métrage raconte l'histoire d'Ahmad, accablé par des troubles psychologiques après son exil, qui vit en hôpital psychiatrique, où il se lie d'amitié avec Alice. Cette dernière retourne quelques jours chez son père et la séparation replonge alors Ahmad dans les méandres de son passé douloureux, entre hallucination et réalité. Le réalisateur, Victor Ridley a déjà plusieurs réalisations à son palmarès, mais il s'agit ici de son premier court-métrage de fiction.

Le prix de l'interprétation féminine a pour sa part été décerné à Viviane De Muynck dans "Les yeux d'Olga", de Sarah Carlot Jaber. Le prix de la mise en scène a été remis à "Binaud et Claude", de Mélanie Laleu, le prix du Scénario à "Aimé" de Gillie Cinneri et Anouk Ferreira da Silva et la mention spéciale du jury à "Oil Oil Oil" de Manoël Dupont.

Les partenaires et le public ont également décerné plusieurs prix comme le prix coup de coeur RTBF-La Trois à "L'Apatride" de Tawfik Sabouni, le prix coup de coeur VOO-BeTV à "Une voie lactée" de Quentin Moll-Van Roye et le prix du public à "Un bon garçon" de Paul Vincent de Lestrade.