Un nouveau "Rendez-vous" pour les amateurs d'art contemporain du 12 au 15 septembre

Brussels Gallery Weekend étant désormais de l'histoire ancienne après 16 ans d'activité, Laure Decock et Evelyn Simons - toutes deux actives depuis une dizaine d'années dans le monde artistique bruxellois et au-delà - lancent une nouvelle organisation avec le soutien de plus de 45 galeries d'art contemporain. Leur objectif: mettre Bruxelles à l'agenda international en célébrant "la richesse et la diversité de son tissu artistique à travers différents événements, un programme discursif et un cadre éditorial".

"Bruxelles est un lieu unique. Une métropole où les jeunes artistes peuvent encore se permettre de vivre et de créer, tandis qu'un réseau de galeries de premier plan, d'institutions renommées et d'espaces expérimentaux gérés par des artistes proposent des expositions impressionnantes et des événements transdisciplinaires", ont souligné les deux fondatrices.