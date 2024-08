"Un p'tit truc en plus" dépasse les 10 millions d'entrées

Valentine CHAPUIS

La comédie d'Artus "Un p'tit truc en plus" a dépassé le cap des 10 millions d'entrées, trois mois et demi après sa sortie, devenant ainsi le plus gros succès du cinéma français des dix dernières années, ont indiqué samedi son distributeur et son réalisateur.

"Que les 10.000.000 tombent le jour de mon anniversaire, c’est si fou", a écrit l'humoriste Artus, réalisateur de ce succès surprise de l'année, sur son compte Instagram, alors que le film franchit ce seuil symbolique après 15 semaines d'exploitation.