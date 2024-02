Une chanson auvergnate bande son de la crise agricole

Jeudi, le morceau simplement baptisé "agriculteurs", était classé en quatrième position des chansons les plus populaires sur Tik Tok, avec Aya Nakamura.

"On ne redoute pas le labeur, pour le pire pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs. Car nous sommes agriculteurs", chante le groupe folk Wazoo originaire de Clermont-Ferrand dans cette ode au monde paysan qui ouvrait son sixième album en 2019.

"La chanson est bien reprise sur Tik Tok et même Instagram. Les agriculteurs se filment sur les barrages en l'utilisant pour illustrer leurs vidéos", a expliqué à l'AFP le chanteur Jeff Chalaffre. Le clip, qui met en scène de jeunes agriculteurs de Haute-Loire, cumulait déjà 3,5 millions de vues sur YouTube avant le mouvement, a-t-il précisé.

"On remarque que 50% des vues sur notre chaîne sont des jeunes entre 18 et 35 ans, donc plus jeunes que la génération avec laquelle nous avons commencé", se félicite-t-il.