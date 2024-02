Une ex-actrice de l'univers "Star Wars" poursuit Disney pour licenciement abusif

Cette procédure judiciaire, soutenue et financée par Elon Musk, patron de X connu pour ses positions conservatrices, est un nouvel exemple des guerres culturelles qui divisent profondément les Etats-Unis.

Gina Carano tenait l'un des rôles récurrents de la série "The Mandalorian", tirée de l'univers "Star Wars", avant d'être débarquée par Disney en 2021.

Dans sa plainte, elle explique avoir été harcelée en ligne par des "extrémistes de gauche", et estime que son employeur a terni sa réputation et réduit ses chances d'être employée dans l'industrie audiovisuelle.

Disney avait annoncé se séparer de cette comédienne spécialiste des arts martiaux à cause de ses "messages odieux et inacceptables" sur les réseaux sociaux, "dénigrant des personnes sur la base de leur identité culturelle et religieuse".