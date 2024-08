Une mosaïque datant du 2e siècle découverte dans une ville romaine en Angleterre

Une mosaïque romaine représentant des dauphins et des poissons dans des couleurs toujours vives a été découverte par des archéologues dans l'ouest de l'Angleterre. L'ouvrage date vraisemblablement du début du 2e siècle, selon l'organisation patrimoniale English Heritage.

D'après cet organisme public chargé de la gestion du patrimoine historique en Angleterre, la mosaïque a certainement été fabriquée pour une personne riche et influente. Les archéologues l'ont découverte en recherchant des restes d'un temple lors de fouilles près de la ville de Wroxeter.

Viriconium Cornovorium, soit le nom de Wroxeter à l'époque romaine, est considérée comme l'une des villes romaines de Grande-Bretagne les mieux conservées. La ville aurait été aussi grande que Pompéi et comprenait des bains municipaux, un marché, un palais de justice et plus de 200 habitations.