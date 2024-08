Venise mise sur Nicole Kidman pour ressusciter le thriller érotique

Elle ne jouit pas avec lui et n'a jamais osé lui en parler - le film joue de l'image de deux icônes d'Hollywood: Kidman, figure glamour des tapis rouges, et Banderas, sex-symbol viril.

De quoi la plonger dans une profonde crise existentielle lorsqu'elle découvre qu'elle aime être dominée. Et mettre en péril sa carrière et son foyer, car le stagiaire menace de la faire chanter.

Alberto PIZZOLI

"C'est un film sur le désir, le plaisir, les failles intérieures, le secret, le mariage, la vérité, la puissance et le consentement", a résumé Nicole Kidman, à Venise. C'est l'histoire d'une femme et j'espère qu'elle est libératrice. Elle est racontée par une femme (la réalisatrice et scénariste Halina Reijn), et à travers son regard féminin, c'est ce qui la rend si unique pour moi".

Peu connue comme réalisatrice, la cinéaste, sélectionnée pour la première fois dans un festival majeur, est elle-même une ancienne actrice qui a tourné avec Paul Verhoeven (dans "Black Book").