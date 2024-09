En Equateur, la capitale Quito sous la menace des incendies

"Quito est attaquée", a déclaré à la presse Carolina Andrade, secrétaire à la Sécurité de la municipalité, annonçant que les incendies avaient fait quatre blessés, deux adultes et deux mineurs.

Un fort vent répandait mercredi une odeur de brûlé dans la capitale équatorienne Quito, étouffée par cinq incendies de forêt qui se sont déclarés simultanément la veille, faisant au moins six blessés.

Le maire Pabel Muñoz a lui fait état de deux pompiers blessés alors qu'ils procédaient à des évacuations. Mardi soir, l'édile avait signalé "cinq foyers d'incendie", qualifiant la situation de "critique".

- "Sauver quelque chose" -

Selon les autorités, les incendies sont d'origine vraisemblablement criminelle et ont pris naissance mardi dans les collines de la périphérie est de la capitale, menaçant plusieurs zones résidentielles.

Le feu était toujours actif mercredi dans cette banlieue est, notamment sur la colline d'Auqui. Les flammes ont également touché le parc métropolitain de Guangüiltagua (l'un des plus grands de la ville) et les forêts entourant les quartiers résidentiels de Guapulo, Bellavista et Gonzalez Suarez.