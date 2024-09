Pour Meta, les lunettes connectées sont le futur des smartphones

Meta (Facebook, Instagram) a présenté mercredi son premier prototype de lunettes à réalité augmentée et intelligence artificielle (IA), espérant à terme créer une nouvelle plateforme informatique pour les consommateurs, après les ordinateurs personnels et les téléphones portables.

Il a raconté comment il a formé une équipe il y a dix ans pour fabriquer des lunettes sans fil, légères (moins de 100 grammes), capables de projeter des images suffisamment nettes, lumineuses et grandes pour s'adapter à tous les usages et environnements, sans empêcher les contacts visuels avec les personnes présentes physiquement.

Le fondateur de Facebook a changé le nom du géant des réseaux sociaux en "Meta" fin 2021, pour signaler un pivot vers le métavers, sa vision du futur de l'internet et de l'informatique, où les mondes réels et virtuels se mélangeraient via des appareils de réalités augmentée et virtuelle (AR et VR).

Depuis, les casques de VR Quest se succèdent, et les lunettes connectées Ray-Ban gagnent en capacités IA, mais le métavers n'a pas (encore) séduit le grand public et exaspère les investisseurs, car la branche Reality Labs de Meta perd plusieurs milliards de dollars tous les trimestres.

Contrairement aux casques qui restent encombrants, les lunettes ont une chance d'être largement adoptées, estime Jeremy Goldman, du cabinet eMarkerter.

Orion "représente le pari de Meta d'un monde post-smartphone", commente l'analyste.

Tout va dépendre selon lui de la capacité des lunettes à simplifier la vie quotidienne des utilisateurs, et aussi de leur prix.

"Si Meta joue bien ses cartes, notamment avec l'intégration de l'IA en temps réel, ces lunettes pourraient devenir bien plus qu'un simple gadget tape-à-l'oeil", a-t-il ajouté.