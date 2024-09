Fin de vie: Costa-Gavras réclame du "courage" politique pour "aider à mourir"

ANDER GILLENEA

Le réalisateur franco-grec Costa-Gavras, 91 ans, a réclamé mercredi du "courage" politique afin d'"aider" à mourir "dans de bonnes conditions" quand "le corps ne suit plus", lors de la présentation de son film "Le dernier souffle" au festival du cinéma de Saint-Sébastien, en Espagne.

"Les Etats devraient avoir le courage - enfin les hommes politiques - de créer au-delà des soins palliatifs, des lieux où quelqu'un qui arrive à un point où sa vie ne l'intéresse plus, où l'organisme, le corps ne suit plus, la mémoire ne suit plus et qu'il n'a plus le désir de vivre, puisse mourir, dire +Voilà, moi je vais mourir, aidez-moi pour mourir dans (...) des bonnes conditions+", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.