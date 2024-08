En Irak, sauver les forêts de l'emblématique montagne kurde

Partager:

Shwan NAWZAD Dans une pépinière de Souleimaniyeh, des centaines de jeunes pins, eucalyptus, oliviers et grenadiers poussent doucement, protégés du soleil estival par des auvents. Au Kurdistan d'Irak, les efforts se multiplient pour contrer les ravages de la déforestation. Depuis plus d'un demi-siècle, cette région autonome du nord de l'Irak, prisée pour ses montagnes et paysages bucoliques, a perdu la moitié de ses surfaces boisées. Une tragédie, quand on sait que le Kurdistan abrite plus de 90% des forêts du pays, frappé de plein fouet par le réchauffement climatique et la désertification.

En cause: l'abattage illégal des arbres, les feux de forêts qui s'intensifient avec la sécheresse estivale et les bombardements et opérations militaires à la frontière nord, essentiellement imputés à la Turquie voisine. A la pépinière de Sarchanar, la plus ancienne d'Irak, des travailleuses s'affairent à décharger d'une remorque de jeunes pousses qu'elles alignent dans des bacs. Ici, une quarantaine de variétés sont développées pour être plantées dans des forêts ou cédées à des agriculteurs: pins, cyprès, chênes - l'arbre emblématique de la forêt kurde - mais aussi eucalyptus, oliviers, genévriers.

"Le changement climatique a un impact sur le développement des plants", reconnaît l'ingénieur agricole Rawa Abdelqader. "Alors on privilégie les arbres qui peuvent supporter des températures élevées et consomment moins d'eau." Avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM), des filets micro-mailles ont été installés pour protéger les arbres du soleil, accélérant la croissance des plantes et réduisant l'évaporation. D'autres serres ont été dotées d'arroseurs suspendus, plus économes en eau. - "Sécheresse" et "négligence humaine" - L'engagement onusien a permis de propulser la production annuelle de Sarchanar de 250.000 pousses à 1,5 million en 2024. Safin HAMID Durant cinq ans, le PAM compte soutenir autorités et acteurs locaux pour planter 38 millions d'arbres sur plus de 61.000 hectares au Kurdistan, et oeuvrer à la préservation de 65.000 hectares boisés supplémentaires.