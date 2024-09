Environ six millions d'enfants affectés par le typhon Yagi en Asie du Sud-Est

Le super typhon Yagi et ses conséquences meurtrières ont affecté près de six millions d'enfants à travers l'Asie du Sud-Est, a prévenu mercredi l'Unicef, qui s'inquiète de l'impact exacerbé sur les communautés déjà vulnérables.

"La priorité immédiate doit être de rétablir les services essentiels dont dépendent les enfants et les familles, notamment l'eau potable, l'éducation et les soins de santé", a déclaré June Kunugi, directrice régionale de l'Unicef pour l'Asie de l'Est et le Pacifique.

Le typhon Yagi, le plus puissant vu dans la région depuis des décennies, et ses répercussions d'ampleur - inondations et glissements de terrain -- a tué plus de 500 personnes au Vietnam, en Birmanie, en Thaïlande et au Laos.

L'Unicef a recensé des dommages sur plus de 850 écoles et 550 centres de santé, principalement au Vietnam, en précisant que l'évaluation des données se poursuivait.

Environ deux millions d'enfants au Vietnam sont privés d'accès à l'éducation, à une aide psychologique ou aux programmes d'alimentation scolaire, a indiqué l'Unicef.