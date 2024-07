De l'espace aux abysses, la saga mouvementée de la fusée Ariane

Au début des années 1970, Américains et Soviétiques se partagent jalousement l’accès à l'espace. L'Europe, qui tente de se remettre de l'échec dans les années 1960 de son projet de lanceurs Europa, assiste, en spectateur, aux lancements de satellites et à l'alunissage de Luna 9 et des Apollo.

- Dans l'Atlantique -

Le 15 décembre 1979, une première tentative de décollage échoue mais neuf jours plus tard, Ariane 1 et ses 47,4 mètres de technologie s'envolent. L'année d'après, Arianespace est créé pour commercialiser ses vols. Ariane 2, Ariane 3 et Ariane 4, plus puissantes, succèdent à la fusée pionnière et effectuent leur premier vol respectivement en 1986, 1984 et 1988.

Malgré certains échecs, dont celui d'Ariane 3, qui finit dans l'Atlantique en 1985 sous les yeux du président François Mitterrand, le lanceur européen s'impose sur le marché.

Pour faire face à l'augmentation de la masse des satellites, le programme Ariane 5 est voté en 1987 au conseil européen de La Haye et le lanceur est entièrement refondu.