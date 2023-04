Formés aux IA, des profs utilisent déjà ChatGPT en classe

Et si ChatGPT rédigeait des dictées et des QCM sur mesure ? Loin de vouloir l'interdire, l'Education nationale commence à former ses enseignants aux intelligences artificielles, tant pour enrichir leurs cours que pour développer l'esprit critique des élèves, a expliqué à l'AFP Marie-Caroline Missir, directrice du Réseau Canopé.

Opérateur du ministère pour la formation des enseignants, le Réseau Canopé, mais aussi des rectorats comme celui de Versailles, organisent des séminaires et ateliers sur l'IA pour les enseignants, qui sont d'ailleurs déjà nombreux à en explorer eux-mêmes les possibilités.