Gaz lacrymo et boule tout terrain: voici le tout premier robot policier testé en Chine

À Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dans le sud-est de la Chine, la police teste son tout premier robot policier, appelé "Rotunbot". Ce robot, en forme de sphère ressemblant à un pneu, est autonome. Il pèse 125 kg et peut se déplacer à une vitesse de 35 km/h. Conçu par Logon Technology, il est capable de s'adapter à l'appréhension de suspects aussi bien sur terre que dans l'eau, selon le média 7sur7.

China has revealed a spherical police robot designed to autonomously pursue and immobilize criminals by shooting nets and rolling at speeds of up to 35 km/h. pic.twitter.com/nkwRkEpCoA