Les partis ont dépensé près de 3 millions en publicités sur les réseaux en un mois

Depuis le mois de septembre, les partis belges ont dépensé près de 3 millions d'euros en publicités sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, en vue des élections communales de dimanche. Ces chiffres sont issus d'une enquête du collectif AdLens, et cités dans Het Laatste Nieuws jeudi.

Les partis flamands ont dépensé ensemble plus de la moitié de ce montant, consacrant près de 1,8 million d'euros pour des annonces via Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram. Le Vlaams Belang est le parti le plus dépensier de Flandre en la matière, avec 516.593 euros consacrés à ce type de communication, suivi par la N-VA (297.152), Vooruit (214.203), le CD&V (199.459), Groen (144.943), PVDA (107.626) et l' Open Vld (81.938).

Côté francophone, ce sont Les Engagés qui ont le plus dépensé ces 30 derniers jours avec 152.229 euros investis sur leur page Facebook, constate-t-on à la lecture de la bibliothèque publicitaire de Meta. Le PS suit avec 52.943 euros pour la page du parti et 50.363 euros pour la page personnelle de son président Paul Magnette. Viennent ensuite les pages du PTB (21.369 euros), d'Ecolo (12.863 euros) et du président du MR Georges-Louis Bouchez (11.837 euros).